Mammutprogramm vor Sommerpause Bundesrat beschließt gleiche Renten in Ost und West

In seiner letzen Sitzung vor der Sommerpause hat der Bundesrat ein Mammutprogramm vor sich. Die Länder entscheiden am Freitag über mehr als 60 Gesetze. Am Morgen billigte die Länderkammer bereits die Ost-West-Angleichung bei der Rente und eine Verfassungsänderung zum Auschluss der NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung.