Sogenannte Gefährder können damit leichter in Abschiebehaft genommen werden. So wird etwa ein Haftgrund für Ausländer eingeführt, von denen "eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutender Rechtsgüter der inneren Sicherheit" ausgeht. Diesen Gefährdern kann auch eine elektronische Fußfessel angelegt werden.

So will die Bundesregierung die Anzahl illegal zirkulierender Waffen verringern. Schätzungen zufolge sind in Deutschland etwa 20 Millionen illegale Schusswaffen im Umlauf. Zugleich werden die Sicherheitsvorschriften zur Aufbewahrung von Waffen entsprechend neuer technischer Möglichkeiten geändert.

Mit dem "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" will die Bundesregierung Plattformen wie Facebook und Twitter zwingen, strafbare Hasskommentare konsequenter zu entfernen. Offenkundig strafbare Inhalte sollen innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden. In komplizierteren Fällen bekommen die sozialen Netzwerke sieben Tage Zeit. Auch müssen die Unternehmen künftig einen Ansprechpartner in Deutschland benennen, an den sich Bürger und Behörden mit Beschwerden wenden können. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder.