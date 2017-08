Die Bundesregierung hält trotz der Debatte um die Umweltverträglichkeit von Diesel-Fahrzeugen an der Begünstigung von Diesel-Kraftstoff fest. "Es gibt keine Pläne, da eine Änderung herbeizuführen", sagte ein Sprecher des CDU-geführten Finanzministeriums am Montag in Berlin. Zugleich verwies er auf die höhere Kraftfahrzeugsteuer für Diesel-Autos, die der Vergünstigung bei der Mineralölsteuer gegenüberstehe.

"Debatte, an der wir uns nicht beteiligen"

Auch für das SPD-geführte Bundesumweltministerium ist die Abschaffung des sogenannten Dieselprivilegs bei der Mineralölsteuer derzeit kein Thema. "Das ist eine Debatte, an der wir uns nicht beteiligen", sagte ein Ministeriumssprecher. Eine solche Diskussion wäre nur sinnvoll, wenn sie im Zusammenhang mit dem Steuersystem insgesamt geführt würde: "Wir brauchen nicht mehr Steuern, sondern einen Qualitätscheck des bestehenden Steuersystems." Dieses müsse insgesamt ökologischer werden und kleine Einkommen entlasten.



Bei einer Abschaffung des Dieselprivilegs "würden nur Dieselfahrer als einzige die Zeche zahlen und die Automobilwirtschaft, die uns eigentlich das Problem eingebrockt hat, nicht". Zudem hätten Diesel-Fahrer sich ihr Fahrzeug auch in Vertrauen auf die Steuervorteile angeschafft. Einem entsprechenden Vorschlag des Umweltbundesamtes (UBA), das dem Bundesumweltministerium übrigens als Behörde unterstellt ist, würde man sich "in dieser isolierten Form nicht zu eigen machen", so der Sprecher des Umweltministeriums.

UBA-Chefin für Abschaffung des Privilegs

UBA-Chefin Krautzberger hat die Abschaffung des Dieselprivilegs gefordert. Bildrechte: imago/Metodi Popow UBA-Präsidentin Maria Krautzberger hatte angesichts des Dieselskandals am Wochenende die Abschaffung des Dieselprivilegs ins Gespräch gebracht. Dieselfahrer zahlten pro Liter 18,4 Cent weniger als bei Benzin, sagte Krautzberger der "Rheinischen Post". Den Staat koste dies mittlerweile 7,8 Milliarden Euro pro Jahr, davon allein gut 3,5 Milliarden für die Pkw-Nutzung. Selbst bei Abzug der höheren Kfz-Steuern für Dieselautos seien das rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Die Förderung der Elektromobilität lasse sich der Staat hingegen bis 2020 knapp gerade einmal eine Milliarde kosten, kritisierte Krautzberger.

ADAC widerspricht UBA-Rechnung

Der ADAC erklärte dagegen am Montag, dass wegen der höheren Kfz-Steuer keine Subvention des Diesels bestehe. "Die aktuelle Diskussion greift also zu kurz", erklärte ein Sprecher des Autoklubs: "Aus Sicht des ADAC ist der Diesel klimapolitisch eine Brückentechnologie in eine emissionsarme Zukunft ohne fossile Antriebsenergien."