Die Bundesregierung hat die Zahlung weiterer Kriegsreparationen an Polen abgelehnt. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte mit, Polen habe 1953 "verbindlich und mit Wirkung für ganz Deutschland" auf weitere Reparationszahlungen verzichtet und dies in späteren Jahren mehrfach bestätigt. "Damit ist aus unserer Sicht diese Frage abschließend rechtlich wie politisch geregelt."

Regierungssprecher Seibert hält die Reparationsfrage für geklärt. Bildrechte: dpa

Die Regierung in Warschau bereitet nach Worten von Ministerpräsidentin Beata Szydlo eine Forderung an Deutschland zur Zahlung von Kriegsreparationen vor: "Polen hat das Recht auf Reparationen und der polnische Staat hat das Recht, sie einzufordern". Ihre Regierung wolle dabei den Dialog mit Berlin suchen.



Die kommunistische polnische Führung hatte 1953 ihren Verzicht auf deutsche Reparationen erklärt. Die derzeitige polnische Regierung stellt die Gültigkeit dieser Erklärung in Frage und argumentiert, die damalige Führung in Warschau habe auf sowjetischen Druck hin gehandelt.