In dem Bericht heißt es weiter, die Maßnahmen bezögen sich beispielsweise auf Angriffe auf Stromnetze oder weitere Hacker-Attacken auf das Bundestagsnetzwerk. In solchen Fällen sollen Hacker im Auftrag der Bundesregierung die Server der Angreifer mit Hilfe von Schadsoftware vom Netz nehmen und auch eventuell gestohlene Daten löschen. Voraussetzung dafür wäre, dass ein Rechtshilfeersuchen ohne Aussicht auf Erfolg ist und sich der Angriff aus dem Ausland nicht anders stoppen lässt.

Experten bezeichnen solche Maßnahmen auch als "Computer Network Operations" oder "Hack Back". Welche Behörde diese in Auftrag geben soll, ist laut Bericht aber noch unklar. In Frage käme das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Dort ist heute bereits das sogenannte Cyber-Abwehrzentrum angesiedelt, das in jedem Fall ausgebaut und eine zentrale Rolle bei der Abwehr von Angriffen spielen soll.