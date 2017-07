Bei den Maghreb-Staaten hat sich die Hartnäckigkeit der deutschen Verhandler bereits ausgezahlt. Marokko, Tunesien und Algerien verhalten sich bei der Ausstellung von Ersatzpässen für ihre Staatsbürger inzwischen deutlich kooperativer, sagt Rückführungsexperte Klos. Bei Marokko beispielsweise habe man sich darauf verständigt, dass man biometrische Merkmale, sprich Fingerabdrücke zur Identifizierung, nutzen könne. Dadurch werde eine Identifizierung in vielen Fällen erreicht, und die Passersatzbeschaffung habe sich da deutlich verbessert, erläutert Klos. Afrikanische Staaten, die bei Abschiebungen zur Zusammenarbeit bereit sind, können im Gegenzug mit Entgegenkommen durch die Bundesregierung rechnen – etwa bei Visaerleichterungen oder im Bereich der Entwicklungshilfe. So gehören Marokko, Tunesien und Nigeria zu den elf Staaten, in denen das Entwicklungsministerium Projekte für freiwillige Rückkehrer fördert.

Auch mit Guinea ist ein Migrationsabkommen auf der Zielgeraden, das den Schwerpunkt auf die Rücknahme von Flüchtlingen legt. Die Unterzeichnung ist für Ende August geplant. "Hier werden Fristen zur Bearbeitung geregelt, wie der Dokumentenaustausch funktioniert, ob und in welcher Form es Expertenanhörungen gibt. Es ist also ein sehr technisches Verwaltungsabkommen. Aber es gibt eine gewisse Planungssicherheit für beide Parteien und insoweit ist das erfreulich", erklärt Klos.

Die Bundesregierung unterstützt Programme zu freiwilligen Rückkehr. Bildrechte: dpa

Das Abkommen mit Guinea betrifft allerdings nur wenige Personen: Derzeit sind rund 1.800 Menschen aus Guinea ausreisepflichtig – gegenüber etwa 12.000, die sich völlig rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Es gehe bei den Rückführungsabkommen aber vor allem darum, ein Signal zu setzen, erklärt Klos. "Wenn wir mit Guinea oder anderen Staaten entsprechende Verfahren etabliert haben – das heißt: Rückführungen funktionieren –, dann werden die Menschen, die ausreisepflichtig sind, sich überlegen, ob sie nicht vielleicht in unsere Programme zur freiwilligen Rückkehr hereingehen."



Im vergangenen Jahr haben rund 54.000 Migranten die Bundesrepublik freiwillig verlassen – eine Verdopplung gegenüber 2015. Eine so hohe Zahl an freiwilligen Rückkehrern wird allerdings in diesem Jahr nach Angaben von Klos voraussichtlich nicht erreicht werden.