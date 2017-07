Eltern haben keinen Anspruch, für die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder mit niedrigeren Renten- und Krankenversicherungsbeiträgen entlastet zu werden. Das hat das Bundessozialgericht in Kassel entschieden. Wie das Gericht in einem am Donnerstag verkündeten Urteil darlegte, lässt sich weder eine Beitragsentlastung noch ein kompletter Ausgleich aller familiären Lasten aus dem Grundgesetz ableiten.