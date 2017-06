Das Vorspiel: Änderung der Tagesordnung

Zeitig am Freitagmorgen, um 8 Uhr, wird der Bundestag zusammentreten. Bundestagspräsident Lammert lässt sich diesen womöglich letzten Höhepunkt in seiner langen Karriere als Parlamentarier sicher nicht nehmen und mit der Begrüßung verkünden, dass SPD, Grüne und Linke eine Änderung der Tagesordnung wünschen.

Sie wollen über die Drucksache 18/6665 nach einer kurzen Debatte abstimmen. Anders als üblich handelt es sich nicht um einen Gesetzentwurf der Fraktionen des Bundestages oder der Bundesregierung. Hier wurde der "Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts", kurz "Ehe für alle", vom Bundesrat ausgeliehen. Dort war er von den Ländern Rheinland-Pfalz und Thüringen eingebracht worden und hatte im Herbst 2015 eine Mehrheit gefunden. Die Länder baten danach Angela Merkel im Herbst 2015 auch den Bundestag um Zustimmung, doch dort verschwand die Vorlage in den Schubladen der Großen Koalition. Nun bekommt er am Freitag eine neue Chance.

1. Akt: Der Hammelsprung

Wenn Bundestagspräsident Lammert den Vorschlag unterbreitet hat, kommt es zu einer Premiere. Zum ersten Mal wird Rot-Rot-Grün die vorhandene parlamentarische Mehrheit nutzen, um eine Abstimmung zu gewinnen. Doch so leicht will die Union den Treuebruch der Sozialdemokraten nicht zulassen. Wahrscheinlich wird der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Michael Grosse-Bröhmer, aufstehen, sein Mikrofon rausziehen und den Antrag stellen, nicht einfach per Blockabstimmung festzustellen, ob es für den Antrag zur Änderung der Tagesordnung eine Mehrheit gibt, sondern einen Hammelsprung verlangen.

Hektik ist dann vorprogrammiert. Alle Fraktionen werden versuchen, mögliche Schlafmützen in den weitläufigen Gängen des Bundestages aufzutreiben, die den zeitigen Beginn der Plenarsitzung verpasst haben. Als Weckruf tönt auch das parlamentarische mit lautem Tuten durch den Reichstag. Dann geht es durch die beiden Türen am Ende des Plenarsaales, für die Befürworter der Änderung der Tagesordnung durch die Tür mit der Überschrift "Ja", für die Gegner mit der Überschrift "Nein".

Schon da könnte das Drama ein vorzeitiges Ende finden, denn die rot-rot-grüne Mehrheit besteht aus knappen zehn Stimmen. Ein Linker liegt im Krankenhaus. Bei den Sozialdemokraten haben sich einige Abgeordnete wohl schon in den Urlaub verabschiedet. Die Union dagegen wird auf alle Fälle alles, was laufen kann, mobilisieren. Hat sie beim Hammelsprung die Mehrheit, ist das Ansinnen von Rot-Rot-Grün gescheitert und die "Ehe für alle" bleibt Verhandlungsmasse für die kommenden Koalitionsverhandlungen im Herbst. Aufstand beendet.

2. Akt: Die Debatte

Hat Rot-Rot-Grün die Mehrheit, wird es eine kurze Debatte von 38 Minuten geben. Jede Fraktion schickt einen Redner ins Rennen. SPD und Union dürfen ein bisschen länger reden, Grüne und Linke dagegen müssen sich ziemlich kurz halten. Eigentlich wissen auch alle, worum es geht, aber wir vom Fernsehen und vom Hörfunk brauchen auch ein paar knackige Töne. Außerdem ist Wahlkampf. Zeit also das scharfe rhetorische Schwert zu ziehen.

Die Union wird der SPD "Koalitionsbruch" vorwerfen, die SPD der Union "Blockade". Immer wieder stand die "Ehe für alle" beim Rechtsausschuss und beim Koalitionsausschuss auf der Tagesordnung und wurde dann auf Wunsch der Union wieder gestrichen. Die Linken dürfen noch einmal sagen, dass man diese rot-rot-grüne Mehrheit noch für viel mehr "Wohltaten" hätte nutzen können in den letzten vier Jahren. Die Grünen werden die "Ehe für alle" als ein Symbol der liberalen Gesellschaft loben und als "Sternstunde" für alle Lesben und Schwule in diesem Land.

3. Akt: Die Abstimmung

Dann könnte die Abstimmung folgen und das Drama seinem Höhepunkt zustreben. Aber dann tritt die SPD noch einmal auf die Bremse. Man möchte die Union noch ein bisschen mehr demütigen. Auch wenn der Fraktionszwang bei CDU/CSU aufgehoben ist, also wirklich jeder Abgeordnete - so wie es laut Grundgesetz eigentlich sein sollte - seinem Gewissen und nicht seinem Parteibuch folgt, fordert die SPD nun eine namentliche Abstimmung. Sie möchte eigentlich nur von einer einzigen Abgeordneten der Union wissen, wie sie abstimmt: Angela Merkel. Ein "Nein" wäre vielleicht ein Trumpf im Wahlkampf für SPD und Co. Ein "Ja" würde ihr in den konservativen Kreisen der eigenen Partei schaden. Oder enthält sie sich?

Ob namentlich oder auch nicht, dann geht es mit den roten, blauen oder weißen Stimmkarte an die Urnen. Prognosen sehen eine deutliche Mehrheit für die "Ehe für alle". Bei der Union könnte ein Viertel bis ein Drittel der Abgeordneten auch für die gleichgeschlechtliche Ehe stimmen. Ist die Abstimmung geschlossen und sind die Urnen in einen der Räume hinter dem Plenarsaal getragen, beginnen die Beisitzer mit der Auszählung.

Lammert könnte die Sitzung bis zur Verkündung des Ergebnisses unterbrechen oder den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dabei geht es um den Umgang mit Hasskommentaren und Fake News durch die Betreiber sozialer Netzwerke. Das wird nicht mehr so viele Abgeordnete interessieren. Zeit für ein Frühstück im Abgeordnetenrestaurant in der Westlobby oder eine Boulette in der Selbstbedienung im Nordflügel des Reichstages.

Nach ungefähr 30 Minuten tritt der Direktor des Bundestages zum Parlamentspräsidenten und reicht ihm einen gefalteten Zettel. Das Ergebnis ist da. Der Abgeordnete am Pult darf noch ausreden, dann nimmt sich Lammert das Rederecht und verkündet das Ergebnis. Keine Überraschung mehr. Das Gesetz hat eine Mehrheit. Aber trotzdem zählt jetzt die Inszenierung.

Das Nachspiel: Triumph und Niederlage

Schon jetzt kann die Bildregie auf die Abgeordnetenbänke links der Mitte im Plenarsaal die Kameras schwenken. Eine fokussiert natürlich auch Angela Merkel. Auf ihrem Gesicht wird sich aber nicht mehr als gespielter Gleichmut widerspiegeln. Bei SPD, Linken und Grünen springen Abgeordnete auf. Anhaltender Beifall. Claudia Roth drückt eine Träne und umarmt Volker Beck. Dann streben die Sieger nach draußen in die Westlobby: SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann, das gemischte grüne Doppel Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, bei der Linken wird es sich wohl die Parteivorsitzende Katja Kipping nicht nehmen lassen. Volker Kauder fällt der Part des Verlierers zu. Hinter eine Absperrung warten wir Journalisten und nehmen die Kommentare des Erfolgs oder der Niederlage entgegen.