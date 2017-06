Organisatoren von und Teilnehmer an illegalen Straßenrennen müssen künftig mit Haftstrafen rechnen. Der Bundestag beschloss, die Strafen für solche Straßenrennen zu verschärfen.

Der Bundesrat hatte das Gesetz eingebracht. Die Länderkammer muss sich auch noch einmal mit dem Gesetz befassen, bevor es endgültig in Kraft treten kann. Anlass der Länder-Initiative waren mehrere Tote und Verletzte bei illegalen Autorennen in den vergangenen Monaten .

Zudem gab es mehrere richterliche Urteile, die die Teilnahme an solchen Rennen sogar härter als jetzt im Gesetz vorgesehen bestraften. Ein Berliner Gericht verurteilte im Februar zwei Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft.



Die Richter begründeten das bundesweit erste Mordurteil in einem Raserfall damit, dass die beiden Angeklagten bei ihrer Raserei Anfang 2016 den Tod von Unbeteiligten billigend in Kauf genommen hätten. Damals war ein 69-Jähriger ums Leben gekommen. Mit dem Urteil wird sich demnächst der Bundesgerichtshof beschäftigen.