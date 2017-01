Einen Monat nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat der Bundestag der Opfer der Attacke gedacht. Bundestagspräsident Norbert Lammert erinnerte zu Beginn der Parlamentssitzung am Donnerstag in einer Rede an die Toten und Verletzten des Anschlages. Der Bundestag erhob sich zu einer Schweigeminute für die Opfer. An der Gedenkveranstaltung im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes nahmen auch Bundespräsident Joachim Gauck und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) teil.

"Wir teilen Ihre tiefe Trauer"

Zu einer Schweigeminute für die OPfer erhebt sich das gesamte Parlament. Bildrechte: dpa Lammert sagte in seiner Gedenkrede, der schockierende Terroranschlag vom 19. Dezember habe die Hoffnung auf besinnliche Feiertage auf entsetzliche Weise zerstört. An die Angehörigen der zwölf Mordopfer gerichtet, sagte der CDU-Politiker: "Wir teilen Ihre tiefe Trauer." Zugleich erinnerte der Parlamentspräsident auch an Verletzte, Augenzeugen und Hilfskräfte. Viele würden noch lange kämpfen müssen, um körperlich und seelisch ins Leben zurückzufinden.



Terrorismus ziele darauf ab, demokratische Gesellschaften zu lähmen und zu destabilisieren, sagte Lammert. "Dieses Ziel haben die Terroristen in Deutschland nicht erreicht." Dennoch verändere die Terrorgefahr zwangsläufig das Leben und es wachse das Sicherheitsbedürfnis. Der Staat müsse seine Handlungsfähigkeit beweisen, mahnte Lammert.

Zwölf Tote und 50 Verletzte

Am Breitscheidplatz erinnern tausende Kerzen und Blumen an die Opfer des Anschlags vom 19. Dezember. Bildrechte: dpa Am 19. Dezember 2016 war der Attentäter Anis Amri mit einem gekidnappten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast. Bei dem Anschlag starben zwölf Menschen. 50 weitere wurden teils schwer verletzt. Amri, ein abgelehnter tunesischer Asylbewerber und von den Sicherheitsbehörden als terroristischer Gefährder eingestufter Krimineller mit mehreren Identitäten, wurde auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.

Erste Soforthilfen ausgezahlt