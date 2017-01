Gedenkstunde im Bundestag "Es waren Menschen, die lachten oder weinten"

In der Reichstagskuppel drängen sich Besucher auf der Suche nach dem besten Platz für ein Foto. "Warum weht eigentlich die Fahne auf Halbmast", wundert sich eine Schülerin. Der Blick nach unten, in den Plenarsaal, verrät die Antwort.

Der Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus. Am Rednerpult steht Sigrid Falkenstein. Sie ist gekommen, um die Erinnerung wach zu halten. Sie sagt, es habe hunderttausendfachen Massenmord an wehrlosen, kranken und behinderten Menschen gegeben, ausgeführt von denjenigen, die sie schützen, heilen und pflegen sollten.

Wochen später, so erzählt Falkenstein, kam ein so genannter Trostbrief mit gefälschter Todesursache. Die Mutter der ermordeten Anna hat ihn aufgehoben. Die Nichte erklärt im Bundestag: "Ob sie wirklich geglaubt hat, vielleicht glauben wollte, dass der Tod, so wie im Brief vorgetäuscht, bei der schweren, angeblich unheilbaren Erkrankung ihrer Tochter eine Erlösung bedeutet hat? Ich weiß es nicht. Bis 2003 sprach niemand in unserer Familie über Anna."

Der Mord an etwa 300.000 Behinderten war lange eines der großen Tabus der NS-Verbrechen. Bundestagspräsident Norbert Lammert beklagt, dass eine Aufarbeitung lange nicht stattgefunden habe - weder in Politik noch Gesellschaft. "Im Gegenteil", beginnt er seine Rede im Bundestag, "ehemalige Täter wurden zu Ordinarien befördert, mit Verdienstkreuzen geehrt, ihre Taten wurden verdrängt und die Opfer vergessen."

Schauspieler Sebastian Urbanski liest im Bundestag aus einem Opferbrief. Bildrechte: dpa

Im Bundestag liest Sebastian Urbanski aus einem Brief des Grauens. Der Schauspieler hat das Down-Syndrom - es ist ein bewegender Moment der Gedenkstunde, als der 38-Jährige am Rednerpult steht. Er verdeutlicht für einen Wimpernschlag, wie unvorstellbar grausam das Morden der Nazis an Menschen war, die in der Rassenideologie als lebensunwert galten.



Norbert Lammert erinnert an den ersten Artikel des Grundgesetzes, in dem steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Er sagt: