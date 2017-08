Der erste Blick von Staatsrechtler Christian Pestalozza geht in die Verfassung. Doch zur Mindestzahl von Abgeordneten, damit ein Gesetz beschlossen werden kann, steht dort nichts. Das sei ein kleiner Mangel, eine Lücke. Aber halb so schlimm, denn es gibt eine knallharte gesetzliche Regelung in der Geschäftsordnung des Bundestags, Paragraf 45 Absatz 1.

Der Bundestag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder im Sitzungssaal anwesend ist. Geschäftsordnung des Bundestages, Paragraf 45 Absatz 1

Klingt eindeutig. Das große Aber folge jedoch bereits im nächsten Absatz der Bundestagsgeschäftsordnung, sagt Pestalozza. Solange niemand beanstande, dass weniger als die Hälfte anwesend sei, gelte mehr als die Hälfte als anwesend. Obwohl jeder sehe, dass es nicht sämtliche 316 seien, sondern 16, 30 oder 40. "Der Jurist würde sagen, es werde eine widerlegliche Vermutung aufgestellt, dass der Bundestag beschlussfähig ist, und diese Vermutung kann widerlegt werden durch Nachzählen", erklärt Pestalozza.

Offiziell nachgezählt wird extrem selten

Leere Sitze im Bundestag – für viele Abgeordnete kein Problem. Bildrechte: dpa Das ist der sogenannte Hammelsprung. Die Opposition oder eine Oppositionsfraktion verlangt vom Bundestagspräsidium, die Zahl der Abgeordneten offiziell feststellen zu lassen. Treibt die Koalition nicht umgehend genug Parlamentarier auf, um auf die erforderliche Zahl (die Hälfte aller Abgeordneten plus eins) zu kommen, muss die Sitzung sofort abgebrochen werden. Das aber passiert extrem selten.



Denn üblicherweise werden Gesetzentwürfe fraktionsübergreifend monatelang in Ausschüssen vorbereitet und mit Expertenanhörungen diskutiert. Warum sollten dann die ohnehin ziemlich ausgelasteten Abgeordneten irgendwann kurz vor Mitternacht im Plenum sitzen, um abzustimmen, was ja letztlich ein Formalie ist, so die Logik.



Dann könne man zur Abstimmung einzelne Vertreter schicken, denn der Wille für das Gesetz stehe fest, erklärt Staatsrechtler Pestalozza. Es sei vorher in den Ausschüssen beraten worden. Jeder, der sagen wolle, er sei dagegen, könne das tun. Es stehe jedem Abgeordneten zu, hinzugehen und dann die Zahl von 40 auf vielleicht 50 oder 80 oder 200 zu steigern.

Umstrittenes Gesetz während EM-Spiel beschlossen

Die knappe Besetzung später Abstimmungen fällt nur im Ausnahmefall auf. Berühmtes Beispiel: der 28. Juni 2012. Fussball-EM, Deutschland spielt gegen Italien, und im Schutze der Nacht beschließen rund zwei Dutzend Abgeordnete das umstrittene Meldegesetz. Die kurze öffentliche Debatte blieb folgenlos. Denn bereits 1977 befasste sich das Bundesverfassungsgericht mit den leeren Rängen bei Abstimmungen.

Es sei versucht worden, das sehr sorgfältig zu machen, erklärt Pestalozza. Es sei nicht einfach gesagt worden, in der Verfassung stehe dazu nichts, also könne man das machen, wie man wolle. Stattdessen habe es geheißen, wir seien eine repräsentative Demokratie. Aber daran könne man zweifeln, wenn zu wenige Abgeordnete an Abstimmungen teilnähmen.



Repräsentativ sei es aber in dem Sinne, dass jeder mitmachen könne, wenn er wolle. Viele Abgeordnete würden vorab am Gesetz mitarbeiten – in vorangegangenen Lesungen, in Ausschüssen, wo ja die entscheidenden Weichen für ein Gesetz gestellt würden. Das Bundesverfassungsgericht habe das abgesegnet. Das sei der Grund, dass das so beibehalten worden sei, erklärt Pestalozza.

Staatsrechtler: Mindestzahl der Abgeordneten im Grundgesetz verankern

Der Staatsrechtler ist kein Fan dieser Praxis der leeren Sitze. Er würde ins Grundgesetz schreiben lassen, dass tatsächlich mindestens die Hälfte der Abgeordneten im Plenum zu sitzen hat, wenn Gesetze beschlossen werden. Weil das eine Verfassungsänderung wäre, würde es übrigens nicht ausreichen, dieses Mehrheits-Änderungs-Gesetz von nur 30 oder 40 anwesenden Parlamentariern beschließen zu lassen. Da schreibe das Grundgesetz ausdrücklich zwei Drittel der Bundestagsmitglieder vor – und nicht der Anwesenden.

Mal abgesehen von Grundgesetzänderungen oder namentlichen Abstimmungen wird es auch in Zukunft dabei bleiben: Gesetze können auch dann verabschiedet werden, wenn nur 30 oder 40 Abgeordnete anwesend sind und abstimmen.