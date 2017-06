Jugendbericht Bundesregierung bemängelt Einseitigkeit gegen Rechtsextremismus

Der Bundestag diskutiert am Freitag über den jüngsten Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung . Im Kern geht es um aktuelle Herausforderungen besonders im jungen Erwachsenenalter, einer besonderen Lebensphase mit drei Kernherausforderungen:

Das Bundesfamilienministerium folgt der Autorenanalyse, wonach die besondere Phase des Übergangs ins Erwachsenalter eine eigenständige Jugendpolitik erfordert. In einem Punkt widerspricht das Ministerium jedoch. Als unzulässige Verallgemeinerung wird die Aussage kritisiert, Rechtsextremismus und rechte Gewalt sei Ausdruck von "strukturellem Rassismus" in der Gesellschaft. Dazu heißt es, die zugrundeliegenden Zahlen der politisch rechtsmotivierten Kriminalität ließen keine Aussagen über das Verhalten der Gesamtbevölkerung zu.

Nach Einschätzung des Ministeriums kommen die Herausforderungen im Kontext linksextremistischer Gewalt zu kurz. Linksextremistische Straftaten richteten sich überwiegend gegen die Polizei. Militanz und Gewalt hätten keinen Platz in einer Demokratie und seien kein Mittel des gesellschaftlichen Protests und der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner.

Laut Bericht ist der demografische Wandel für die junge Generation besonders bedeutsam, da er das Aufwachsen und die Entfaltungsmöglichkeiten junger Menschen wesentlich beeinflusst. Die Bevölkerung im Alter von 12 bis 27 Jahren in Deutschland wird demnach auch bei stärkerer Zuwanderung weiter zurückgehen, während der Anteil der Rentner wächst.

Zudem stellt der 15. Kinder- und Jugendbericht fest, dass Anfang und Ende von Jugend nicht eindeutig bestimmbar sei. Die sogenannten Kernherausforderungen seien meist nicht mit der Volljährigkeit erreicht. Viele junge Menschen erreichten die ökonomische Selbstständigkeit erst im dritten Lebensjahrzehnt. Demnach sei es ssozial- und bildungspolitisch nötig, Qualifizierungs-, Selbstpositionierungs- und Verselbständigungsprozesse bei jungen Erwachsenen besser zu fördern. Die Bundesregierung will dazu Empfehlungen, wie Maßnahmen gegen prekäre Berufswege prüfen.

Die Bundesregierung setzt sich zugleich mit ihrer Familienpolitik dafür ein, verlässliche Rahmenbedingungen in den Bereichen Zeit, Infrastruktur und Geld für Familien zu schaffen. Die schon immer große Wertschätzung der Familie ist demnach in den letzten 20 Jahren weiter gewachsen: 1998 gaben 68 Prozent der Bevölkerung an, dass ihnen die Familie ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, heute sind es 79 Prozent.