Bundestags-Beschluss 100.000 neue Kita-Plätze bis 2020

In Deutschland hat jedes Kind ab einem Jahr Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Entsprechend hoch ist der Bedarf. Der Bundestag hat nun beschlossen, 1,1 Milliarden Euro in den Ausbau der Kindertagesbetreuung zu stecken. So sollen unter anderem bis 2020 100.000 zusätzliche Kita-Plätze entstehen.