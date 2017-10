Die konstituierende Sitzung des neugewählten Bundestages findet am 24. Oktober statt. Darauf hat sich nach Angaben der Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD- sowie der Linksfraktion, Carsten Schneider und Petra Sitte, der sogenannte Vor-Ältestenrat des Parlaments am Mittwoch in Berlin verständigt.