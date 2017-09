Der Bundestag hat am Dienstag bei seiner letzten regulären Sitzung vor der Bundestagswahl über die "Situation in Deutschland" debattiert. Im Fokus der vom Wahlkampf geprägten Aussprache stand nach einer Abschiedsrede von Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) aber auch die Außenpolitik.

So warnte Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel unter anderem vor Streit in der EU über den Umgang mit der Türkei und Präsident Recep Tayyip Erdogan. Es könne die europäische Position dramatisch schwächen, würde man sich vor den Augen des Präsidenten Erdogan öffentlich zerstreiten. Die Verhaftung deutscher Staatsbürger habe aber die Bundesregierung veranlasst, über eine Neuordnung der Beziehungen zur Türkei und zu Erdogan nachzudenken. Merkel kündigte an, beim EU-Gipfel im Oktober über die künftigen Beziehungen zur Türkei beraten zu wollen. Auch ein Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara sei denkbar. Das aber sei eine Sache, die wohlbedacht durchgeführt werden sollte. Die Beziehungen zur Türkei seien strategischer Natur.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte im Fernsehduell am Sonntag angekündigt, er würde sich im Fall eines Wahlsiegs für einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen einsetzen. Merkel sprach sich nun auch dafür aus, dass Europa sich um eine friedliche Lösung des Nordkorea-Konfliktes bemüht. Am Wochenende solle es dazu ein EU-Außenministertreffen bei Köln geben, bei dem auch über neue Sanktionen gegen Nordkorea beraten werde.

Die Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht warf Merkel vor, einen "Schönwetter-Wohlfühlwahlkampf" zu führen. Es sei empörend, dass sie sich einer Debatte über drängende soziale Problemen verweigere, sagte Wagenknecht nach der Rede von Merkel. Allerdings habe es auch die SPD versäumt, ein glaubwürdiges Alternativangebot zu machen. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann setzte anschließend auf Konfrontation und warf Merkel vor, viele Reformen verhindert oder verwässert zu haben. Sie habe die Mietpreisbremse "bis zur Unkenntlichkeit beschädigt" und verhindert, ein Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit einzuführen. Millionen Frauen säßen deswegen in der Teilzeitfalle. Es sei Zeit für einen Machtwechsel.

Für die Grünen warf Parteichef Cem Özdemir der Bundesregierung vor, in wichtigen Fragen untätig zu sein. In der "Diesel-Krise" könne es deswegen zu Fahrverboten in Städten kommen. Merkel hatte sich zuvor gegen radikale Brüche ausgesprochen: "Wir wollen solche Übergänge vernünftig ermöglichen im Blick auf die Beschäftigten und im Blick auf den technologischen Wandel." In der Auto-Branche habe es "unverzeihliche Fehler" gegeben. Das berechtige aber nicht dazu, die gesamte Branche ihrer Zukunft zu berauben.



Zudem kritisierte Özdemir einen "Kuschel"-Kurs mit Erdogan. Man dürfe eine Verschärfung der Reisewarnungen für die Türkei wie auch eine Aussetzung von Hermesbürgschaften nicht nur prüfen: "Tun Sie's endlich. Was muss denn dieser Erdogan noch machen, dass Sie endlich mal aufwachen?"