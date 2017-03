Der Bundestag hat den Weg für mehr Überwachung frei gemacht. Mit der Mehrheit von Union und SPD stimmte das Parlament in der Nacht zum Freitag einem Gesetzentwurf von Innenminister Thomas de Maizière zu. Das Gesetz soll die Installation von Kameras etwa in Einkaufszentren, an Fußballstadien oder auf Parkplätzen erleichtern.