So weitreichend sind nur wenige Bundestagsabstimmungen. "Eine Jahrtausend-Aufgabe" nennt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks das beschlossene Gesetz zur Suche nach einem Endlager:

Fazit der SPD-Ministerin: "Die 60 Jahre Atomkraftnutzung waren ein Irrweg." Dieser "Irrweg" ist zwar 2022 Geschichte, wenn das letzte deutsche Atomkraftwerk abgeschaltet wird. Aber dann muss der Strahlenmüll sicher in den Untergrund. Aber wohin genau?

In mindestens 1,2 Kilometer Tiefe soll der Atommüll endgelagert werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Möglich wären Erdschichten, in denen Steinsalz, Ton oder Kristallingestein vorkommen. Außerdem muss es dort geologisch seit mindestens einer Million Jahre ruhig sein. So steht es im 77-seitigen Standortsuchgesetz.



Umweltministerin Hendricks erklärt: "Es startet mit einer weißen Landkarte. Wir betrachten das ganze Bundesgebiet, ohne einzelne Regionen zu bevorzugen. Stück für Stück werden wir auf Basis wissenschaftlicher Fakten Standorte ausschließen und andere dann näher untersuchen." Das Ganze soll tranparent und mit Bürgerbeteiligung vonstatten gehen.



Aber auf dieser weißen Landkarte steht auch der umstrittene Standort Gorleben. Das sei ein Grund, warum die Linke als einzige Fraktion im Bundestag das Gesetz abgelehnt habe, sagt der Abgeordnete Hubertus Zdebel. "Statt hier im Bundestag politisch einen klaren Schlusstrich unter Gorleben zu ziehen und damit ein überzeugendes Signal für einen tatsächlichen Neustart zu geben, wird der Streit erneut in das Verfahren zur Endlagersuche verschoben."