Sich um die Demokratie kümmern, nachfragen und mitreden sollen Besucher am Tag der offenen Tür vor allem bei den Bürger-Pressekonferenzen. Was sonst nur die Hauptstadtjournalisten dürfen, darf hier jeder - die Sprecher der Ministerien und die Minister selbst mit Fragen löchern.

Fragen kann man ja ruhig mal, sagt SPD-Chef Gabriel Bildrechte: dpa

Im letzten Jahr war der Saal der Bundespressekonferenz trotz gutem Wetter voll belegt, schließlich gibt es die Chance, so direkt in Kontakt mit den Ministern zu treten, nicht alle Tage. Jeder darf seine persönlichen Fragen stellen - eine Antwort ist allerdings nicht garantiert, wie Außenminister Sigmar Gabriel meint. "Darf ich ihnen einen politischen Tipp geben? Der Politiker, der ihnen auf jede Frage eine Antwort geben soll, den würde ich schon mal nicht wählen", so der ehemalige SPD-Vorsitzende vor einem Jahr.



Dass der Tag der offenen Tür mitten in den Wahlkampf fällt, soll für die Bundesregierung laut Demmer aber keine Rolle spielen. Der Tag sei auch für die da, die noch gar nicht wählen dürfen. In einer Pressekonferenz für Kinder können die Kleinsten ihre Fragen an Regierungssprecher Steffen Seibert stellen.