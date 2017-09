In exakt dem Moment, in dem der neue Bundestag zusammentritt – voraussichtlich am 24. Oktober – endet die Amtszeit der Kanzlerin und ihrer Minister. Gehen werden Angela Merkel und Co. dann aber trotzdem noch nicht. Um eine komplett regierungsfreie Zeit zu vermeiden, ist im Grundgesetz geregelt, dass der Bundespräsident die Kanzlerin bitten kann, die Geschäfte bis zur Wahl eines Nachfolgers weiterzuführen. Wie lange eine solche geschäftsführende Regierung im Amt bleiben darf, dazu sagt das Grundgesetz nichts, erklärt der Staatsrechtler Ulrich Battis von der Humboldt-Universität Berlin.