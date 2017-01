Das alles ist erschreckend günstig: Nach Angaben von Simon Hegelich, der als Professor für Political Data Science an der TU München zu diesem Thema forscht , kostet eine ferngesteuerte Armee mit 10.000 Bots nur etwa 500 Dollar.

Nach dem amerikanischen Wahlkampf ist auch die deutsche Politik alarmiert. Experten wie Hegelich zufolge könnten sich Social Bots zum Beispiel auf Bundeskanzlerin Angela Merkel einschießen. Das Büro für Technikfolgenabschätzung im Parlament hat die ersten Ergebnisse seiner Bot-Studie schon vor der Diskussion im Parlament in einem Thesenpapier vorgestellt.

Während die Experten bei dem tatsächlichen Einfluss der Bots auf Wahlen vorsichtig sind, warnen sie an anderer Stelle deutlicher: "Die Gesellschaft könnte durch Nutzung von Social Bots in Krisensituationen destabilisiert und verunsichert werden", heißt es in dem Bericht.