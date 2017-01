Die Geheimdienst-Kontrolleure des Bundestages wollen heute in einer Sondersitzung weitere Auskünfte über mögliche Geheimdienstverbindungen des Berlin-Attentäters Anis Amri erfahren. Die Opposition im Bundestag will etwa wissen, ob die Informationsgewinnung aus der Islamistenszene Vorrang vor der Gefahrenabwehr hatte.

Das Geheimdienst-Kontrollgremium im Bundestag will auch die Erkenntnisse aus dem Sachstandsbericht des Bundeskriminalamtes hinterfragen. Rund 60 Einträge zwischen dem 27. Oktober 2015 und dem 14. Dezember 2016 zeichnen in dem Bericht den Umgang der Behörden mit Amri nach. Wie die "Welt am Sonntag" bereits am Wochenende berichtete, soll Amri demnach zuletzt religiöse Vorschriften stark missachtet haben und stattdessen durch Drogendelikte aufgefallen sein.