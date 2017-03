Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitern haben künftig einen Anspruch darauf, die Lohnstruktur in ihrer Firma zu erfahren. Der Bundestag hat dazu ein Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern verabschiedet.

Dem Gesetz waren monatelange Verhandlungen in der Großen Koalition vorausgegangen. Vor allem der Wirtschaftsflügel der Union hatte vor zu großer Bürokratie für die Arbeitgeber gewarnt. Diesen Bedenken widersprach Bundesfamilien- und Frauenministerin Manuela Schwesig. Lohntransparenz sei keine Bürokratie, sondern führt zu mehr Zufriedenheit in den Unternehmen.

Frauen beim Lohn benachteiligt

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes verdienen Frauen pauschal 21 Prozent weniger als Männer. Im Schnitt verdienen Frauen pro Stunde knapp 4,50 Euro weniger als Männer.



Das hängt zum Teil damit zusammen, dass sie öfter in Teilzeit arbeiten und häufiger Jobs in schlechter bezahlten Branchen haben, wie etwa in der Pflege oder in der Kinderbetreuung.



Ohne diese Faktoren beträgt der Lohnunterschied nach unterschiedlichen Berechnungen fünf bis sieben Prozent.