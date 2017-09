Der Anteil der Unentschlossenen ist von Bundestagswahl zu Bundestagswahl gewachsen. Das liege vor allem daran, dass immer weniger Menschen langjährige Anhänger einer Partei sind, sagt der Mainzer Parteienforscher Prof. Dr. Jürgen Falter. "Wenn es diese längerfristigen Bindungen nicht mehr gibt, dann entscheiden natürlich kurzfristigere Informationen und Faktoren: Das sind Kandidaten, das sind politische Streitfragen. Und da wartet man natürlich ab, ob nicht irgendwas noch kommt", erklärt er.

Weiß wirklich jeder Zweite noch nicht, was er wählen will?

Die Wahlumfragen gehen derzeit von rund 40 Prozent Unentschlossenen aus. Doch ganz so viele seien es nicht, betont Falter. Denn mancher mag am Telefon einfach nicht sagen, dass er beispielsweise die AfD wählen will oder dass er gar nicht zur Wahl geht und sagt dann einfach, er sei noch unentschlossen.

Dennoch weiß ein großer Teil wirklich noch nicht wo er das Kreuz machen soll. Bei vielen auf der Straße erntet man erst einmal ein Schulterzucken, wenn man fragt, wovon sie denn nun auf den letzten Metern ihre Entscheidung abhängig machen. "Von der Laune am Sonntag", meint einer. Eine andere: "Ich gehe auf jeden Fall wählen. Ich überlege in der Woche noch, was für mich bedeutend wäre." Ein weiterer wolle sich zum Schluss nochmal im Internet informieren: per Wahl-O-Mat und direkt bei den Parteien.

Mehr Menschen dürften "taktisch" wählen

Knapp ein Drittel der Wähler entscheidet sich wirklich erst kurz vorher, zum Teil erst in der Wahlkabine, weiß Heiko Gothe von Infratest Dimap aus Nachwahlbefragungen. Er meint auch, dass der Anteil derjenigen die noch abwarten und dann taktisch wählen, dieses Jahr höher ausfallen wird, je nachdem wie stark die kleineren Parteien seien, zum Beispiel FDP oder Grüne. Wer die Nase vorne habe, könne sich unmittelbar auf die Koalitionsbildung auswirken. Und das werde bei politisch Interessierten, die so eine Debatte dann auch verfolgen würden, dazu führen, dass sie stärker koalitionstaktisch wählen würden, weil sie eine bestimmte Regierungsbildung wollen würden.

Bei vielen gibt jedoch auch die persönliche Umgebung, Familie und Freunde den Ausschlag, wo das Wahlkreuz gesetzt wird. Auch externe Faktoren können in letzter Minute eine Wahlentscheidung beeinflussen, sagt Wahlforscher Gothe. Beispielsweise die Flut 2002, die Zurückhaltung der SPD im Irakkrieg oder Fukushima bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Derzeit profitiert maßgeblich die AfD von der Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik.

Bedeutung der Unentschlossenen nicht überschätzen

Die große Bedeutung aber, die im Moment den Unentschlossenen zugebilligt wird, sollte man nicht überschätzen, mahnt Politikwissenschaftler Falter. Es sei nicht so, dass alle Unentschiedenen plötzlich zu Martin Schulz abwandern würden. Viele würden zu Angela Merkel und eine Reihe zu den Linken oder anderen gehen. Das heißt also, der Effekt, der davon ausgehe, entscheide im Allgemeinen keine Wahlen, es sei denn, es sei ganz dicht beieinander. Aber das sei im Augenblick ja nicht so.