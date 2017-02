Hendricks sagte der "Rheinischen Post", einige Menschen hätten sich durch die Aufmachung der Kampagne persönlich angegriffen und in ihrer Berufsehre verletzt gefühlt. Das tue ihr leid. Hendricks erklärte, sie komme selbst aus einer landwirtschaftlich geprägten Region. Sie wisse, dass viele Landwirte sehr hart arbeiteten und zugleich immer weniger Auskommen hätten. Mit ihrer Kampagne habe sie diese Probleme aufmerksam machen wollen und auf die Umweltprobleme, die durch Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft verursacht worden seien.

Anstatt mit frechen Sprüchen über Massentierhaltung und Überdüngung zu polarisieren, will Hendricks in Zukunft mit Bauern und Verbrauchern einen "Dialog" zu Missständen im Agrarsektor führen.



Ein Sprecher ihres Ministeriums kündigte dazu eine neue Internetseite an. Außerdem seien Debatten in sozialen Medien und bei einer Reihe von Veranstaltungen mit Hendricks geplant. Weitere "Bauernregeln" werde es nicht geben.