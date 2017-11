Die Bundesregierung hat Bundestagsabgeordneten zu Unrecht Auskünfte über die Deutsche Bahn und zur Finanzmarktaufsicht verweigert. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden.



Konkret ging es um Anfragen der Grünen aus den Jahren 2010 und 2011. Sie wollten von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung unter anderem Auskunft über die Vereinbarungen zwischen der Bundesregierung und der Deutschen Bahn im Hinblick auf das Milliarden-Bahnprojekt "Stuttgart 21" haben.



Außerdem hatten die Grünen Informationen zur Finanzmarktaufsicht durch die BaFin in der Bankenkrise von 2005 bis 2008 abgefragt. Sie wollten unter anderem wissen, inwieweit Manager pleitebedrohter Banken Gehälter und Boni von mehr als einer halben Million Euro aus dem Bankenrettungsfonds bekamen.



Die Regierung beantwortete die Fragen allerdings nur unvollständig oder gar nicht. Sie begründete das mit Verschwiegenheitspflichten in Bezug auf Unternehmensinterna und die Sensibilität der Finanzmärkte.