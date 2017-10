Zensus 2011 Bundesverfassungsgericht prüft Volkszählung

Hintergrund ist ein neues Zählverfahren bei der Volkszählung. Deutschlands Bevölkerung schrumpfte danach auf einen Schlag um 1,5 Millionen Einwohner von 81,8 auf 80,2 Millionen. Durchaus kein kleiner statistischer Nebeneffekt für die Kommunen: Allein Berlin wirft der Bundesregierung vor, durch diesen Zensus in den Jahren 2011 bis 2021 insgesamt 4,7 Milliarden Euro aus den Landesfinanzausgleich zu verlieren. Die Bevölkerung Berlins war durch den Zensus um 180.000 Einwohner gesunken. Hamburg büßte 82.000 Bürger und damit jedes Jahr 44 Millionen Euro an Umsatzsteuer ein. Die Geberstadt musste seither 73 Millionen Euro mehr für den Länderfinanzausgleich einzahlen.

Berlin und Hamburg machen ihre Verluste für die Erhebungsmethode verantwortlich. Denn die Statistiker hatten anders als 1987 in der Bundesrepublik, als 600.000 Interviewer persönlich die Bürger befragten, für eine registergestützte Zählung entschieden und nur zehn Prozent der Bürger selbst befragt. Heißt: Sie griffen auf Register-Daten unter anderem der Einwohnermeldeämter zurück. Sie machten sich also Daten zunutze, die es schon gibt. Zur Korrektur waren Stichprobenprüfungen und Befragungen vorgesehen.



1981 hatte es auch in der DDR eine Volksbefragung gegeben, bei der wie 1987 in der BRD umfassende Befragungen stattfanden.