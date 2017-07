Bundesverfassungsgericht Tarifeinheitsgesetz weitgehend rechtens

Das umstrittene Tarifeinheitsgesetz von Arbeitsministerin Andrea Nahles hat im Kern Bestand. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies am Dienstag die Klagen mehrerer Gewerkschaften weitgehend ab, machte aber Vorgaben für die genaue Anwendung des Gesetzes. So muss der Gesetzgeber den Schutz kleiner Spartengewerkschaften nachbessern, damit deren Interessen "nicht einseitig vernachlässigt" und dem Gesetz "Schärfen genommen werden", heißt es in dem Urteil. (Az. 1 BvR 1571/15 u.a.) Zwei der acht Richter des Ersten Senats trugen das Urteil nicht mit und legten Sondervoten ein.