Gegen Hackerangriffe sieht sich Bundeswahlleiter Dieter Sarreither gut gerüstet. Das Statistische Bundesamt hat bereits Vorkehrungen getroffen, damit am Wahltag alles reibungslos läuft. So wurden die Rechnerkapazitäten verdreifacht. Im Fall eines Angriffs können Rechner und Standorte gewechselt werden.

Ein Restrisiko bleibe allerdings, nämlich dann, wenn die Wahlergebnisse ins Internet gestellt würden. Doch die Behörde sei vorbereitet, auch Angriffe aus dem Netz abzuwehren. "Ich denke, da haben wir eine ganz enge Verbindung mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. In Berlin gibt es auch das sogenannte Cyberabwehrzentrum, die ad hoc Maßnahmen ergreifen können, falls tatsächlich es den Anschein erwecken könnte, hier wären Angriffe am Laufen", erklärt Dieter Sarreither.

Ein Vorteil für die Sicherheit ergibt sich auch aus der vergleichsweise altmodischen Methode, mit der die Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen gemeldet werden. Dieter Sarreither: "Die werden dann jeweils an die Gemeinde übermittelt, entweder per Telefon oder per Fax." Von der Gemeinde gehen die Informationen als sogenannte "Schnellmeldung" weiter an die Kreiswahlleiter, die Landeswahlleiter und den Bundeswahlleiter, der aus diesen Meldungen das vorläufige amtliche Endergebnis ermittelt. Hier ist für Hacker also wenig zu holen.