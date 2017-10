Die Mission war am 13. Oktober ausgesetzt worden, nachdem es zuvor zu heftigen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Peschmerga und der irakischen Armee gekommen war. Als Begründung wurde der Schutz der Bundeswehr-Angehörigen angegeben. Am Freitag sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, die Lage habe sich inzwischen wieder beruhigt.

Die SPD hatte zuletzt Zweifel an der gesamten Mission geäußert. Der Noch-Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich, sagte, man müsse klären, wie gefährlich die Lage für die Bundeswehr nun sei und ob Gefahr drohe, im Irak in einen innerstaatlichen Konflikt hineingezogen zu werden.

Deutsche Soldaten bilden seit 2014 die kurdischen Milizen für den Kampf gegen die Terrormiliz IS aus. Seitdem haben die Peschmerga größere Gebiete im Irak vom IS zurückerobert, darunter auch die ölreiche Region um Kirkuk, die nicht zum kurdischen Autonomiegebiet gehört. Nachdem die Kurden in einem Referendum am 25. September für einen unabhängigen Kurdenstaat gestimmt hatten, eskalierte der Konflikt mit der irakischen Zentralregierung.