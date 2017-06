Deutschland war Teil der ISAF-Mission in Afghanistan.

Deutschland war Teil der ISAF-Mission in Afghanistan. Bildrechte: dpa

Afghanistan Wurde Angriff auf Bundeswehrsoldaten verharmlost?

Im Dezember 2014 sind Bundeswehrsoldaten von jordanischen Soldaten am Flughafen von Kabul abgefangen und angegriffen worden. Der Vorfall war unschön, sei aber strafrechtlich nicht relevant - so bisher die offizielle Version. Nun hat die "Bild"-Zeitung ein Video veröffentlicht, in dem Teile des Angriffs zu sehen sind. Und nach Ansicht der Zeitung soll der Angriff weitaus gefährlicher gewesen sein als bisher zugegeben.

von Antje Uebel, MDR AKTUELL