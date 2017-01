Ausbildungszentrum Spezielle Operationen Das Ausbildungszentrum für Spezielle Operationen in Pfullendorf bildet nationale und internationale Spezialkräfte aus. Nach Angaben der Bundeswehr werden Lehrgänge für Scharfschützen sowie für das Führerpersonal von Spezialkräften angeboten. Zudem werden Soldaten im Nahkampf und im Gefechtsdrillschießen trainiert oder auf das Überleben und Verhalten in Gefangenschaft oder in isolierter Lage vorbereitet. Auch im Bereich "Combat First Responder", also Sanitäter für die Erstversorgung von Verwundeten, gibt es einen Lehrgang. Zu dem Zentrum gehören auch ein Übungsplatz und spezielle Manöver-Anlagen.