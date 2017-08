Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" könnten beim Tod eines jungen Offiziersanwärters vor vier Wochen auch Aufputschmittel im Spiel gewesen sein. Demnach sagte einer der insgesamt vier kollabierten Soldaten, er habe gemeinsam mit Kameraden vor dem kurzen Ausbildungsmarsch am 19. Juli auf dem Truppenübungsplatz in Munster ein Aufputschmittel genommen.

Nach dem Zeitungsbericht ist aber Missbrauch von leistungssteigernden Mittel analog zu dem in der Zivil-Gesellschaft auch in der Bundeswehr verbreitet. Dies hätten namentlich nicht genannte Ausbilder der Zeitung berichtet.

Was genau nun in Munster passiert ist, blieb zunächst aber offen. Bei ihren laut Verteidigungsministerium eher kurzen Märschen am 19. Juli sollen die Rekruten bei Temperaturen um 28 Grad ohne Gepäck und Zeitvorgabe unterwegs gewesen sein. Trotzdem brachen insgesamt vier der Offiziersanwärter zusammen, einer starb zehn Tage später im Krankenhaus. Ein zweiter befindet sich noch immer in einem kritischen Zustand. Unklar war, ob eine Obduktion bereits stattgefunden hat und damit auch, ob Medikamente oder Drogen im Spiel gewesen sind.