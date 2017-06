Demütigende Aufnahmerituale, Mobbing, übertriebene Härte und sexuell-perverse Ausbildungsmethoden. Was sich in der Staufer-Kaserne im Baden-Württembergischen Pfullendorf abgespielt haben soll, war abstoßend und widerwärtig, konnte sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen nur immer wiederholen.

"In Pfullendorf hat sich über die Zeit eine Atmosphäre entwickelt, die unerträglich ist. Wo das Prinzip, das die Würde des Menschen unantastbar ist, nicht mehr durchgehalten wurde, wo die innere Führung versagt hat. Deshalb haben wir die gesamte Führung ausgetauscht und dieses Pfullendorf, der Standort braucht einen Neuanfang", stellte Ursula von der Leyen am 15. Februar fest.

Warum aber die eher entlastenden internen Ermittlungen dem Verteidigungsausschuss vorenthalten wurden, fragt sich nicht nur der OB-Mann Rainer Arnold von der SPD: "Es ist natürlich ein Ärgernis, dass die Ministerin so weitergemacht hat, obwohl die Staatsanwaltschaft das inzwischen praktisch als amtlich erklärt hat, dass die Vorgänge nicht so sind, wie sie es dargestellt hat. Und sie hat sich jedwedes Vertrauen bei der Bundeswehr verspielt. Sie wird sicherlich in der nächsten Legislaturperiode auf keinen Fall mehr Verteidigungsministerin sein können."