Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eröffnet am Dienstag einen umstrittenen Workshop zum Thema "Sexuelle Orientierung und Identität in der Bundeswehr". Überschattet von dem Skandal um Misshandlungen in einer Ausbildungskaserne soll die Veranstaltung nach Angaben des Ministeriums dafür sorgen, dass sich "Bundeswehrangehörige gleich welcher sexuellen Orientierung und Identität respektiert fühlen und einbringen können". 200 hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Militär seien eingeladen.

Ex-Generalinspekteur der Bundeswehr Harald Kujat sieht dringendere Probleme. Bildrechte: IMAGO

Schon bei der Ankündigung des Workshops Mitte Januar hatte von der Leyen deutliche Kritik geerntet. Die Ministerin stelle ein Randthema in den Mittelpunkt, so der Vorwurf. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Rainer Arnold, sprach von "verfehlten Prioritäten". Von der Leyen hielte wichtige Themen wie Personalsorgen und mangelnde Ausrüstung von ihrem Schreibtisch fern, so Arnold.



Kritik äußerte auch der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat. "Es ist mir nicht klar, was der Sinn dieser Veranstaltung ist. Mir ist nicht bekannt, dass Homosexuelle in den Streitkräften diskriminiert werden." Um die Bundeswehr attraktiver zu machen, müssten vielmehr Ausrüstungsmängel beseitigt werden.