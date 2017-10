Pompös beginnt der Trailer, Musik baut sich auf. "Es ist faszinierend wie Menschen in dieser Umgebung überleben können", sagt ein Soldat aus dem Off. Schnelle Kameraschnitte zeigen Sandstürme in der Wüste . Arme, fröhliche Kinder. Und coole Soldaten. Beim Koordinieren der Hubschrauberlandung, beim Ankommen im Stützpunkt und bei Klimmzügen.

Das Anliegen dieser Webserie erklärt der Pressesprecher der Arbeitgebermarke Bundeswehr, Dirk Feldhaus, in einer Mitteilung so: "Wir wollen die Scheu und die Bedenken vor Auslandseinsätzen abbauen, indem wir ein realistisches Bild von den Auslandseinsätzen zeige, auch den banalen, langweiligen Alltag im Camp."

Hauptfeldwebel Peter ist einer der acht begleiteten Soldaten. Bildrechte: dpa

Die Serie begleitet acht Soldatinnen und Soldaten vor, während und nach ihrem Einsatz in Mali. Die insgesamt 40 Folgen laufen von Montag an auf Youtube. Dort hat die Bundeswehr eine viertel Million Abonnenten.



Zusätzlich wird die Serie in den sozialen Medien begleitet – via Snapchat, Instagram oder auf Facebook. Dort gibt es sogar einen Chatroboter, dem die Zuschauer Fragen stellen können. Die Zielgruppe sind eindeutig junge Menschen.



Die rund fünf bis acht minütigen Folgen, sind im Stile einer Reality-Serie gehalten. Viel Musik, schnelle Schnitte und die Kamera – mal wie im Selfie-Modus mit dem Smartphone gefilmt – ähnelt einem visuellen Tagebuch.