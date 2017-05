Bundeswehrskandal Bamf prüft hunderte abgeschlossene Asylverfahren

Außerdem beantragten die Grünen in der Affäre um Franco A. für kommende Woche eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die CDU-Politikerin steht wegen ihrer Kritik an der Bundeswehr seit Tagen im Zentrum einer heftigen politischen Debatte . Auslöser dafür ist nicht nur der Fall Franco A., sondern auch eine Reihe von Verfehlungen an Bundeswehr-Standorten in den vergangenen Monaten.

Doch auch das Streitkräfteamt der Bundeswehr kommt unter Druck. So wurde am Donnerstag unter Berufung auf Ministeriumsberichte gemeldet, dass Verwaltungsermittlungen gegen den Chef des Amtes und den dortigen Wehrdisziplinaranwalt eingeleitet werden. Die zwei Mitarbeiter des Streitkräfteamts sollen Franco A. Anfang 2014 trotz rechtsextremistischer Inhalte in dessen Masterarbeit nicht dem Militärgeheimdienst MAD gemeldet haben.



Der Fall des mutmaßlich rechtsextremen Soldaten war Ende vergangener Woche mit der Festnahme des Mannes bekannt geworden. Am Wochenende gab es erste Hinweise darauf, dass die Bundeswehr in Zusammenhang mit seiner Masterarbeit schon seit 2014 Hinweise auf seine extreme Gesinnung hatte, aber nicht einschritt.