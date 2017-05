Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will als Konsequenz aus den jüngsten Affären in der Bundeswehr die Disziplinarordnung der Truppe auf den Prüfstand stellen.

Bei einem Besuch der deutsch-französischen Brigade in Illkirch sagte die Ministerin, es müsse aufgeklärt werden, wo es Bruchstellen oder Lücken bei der Meldung oder Weitergabe von Informationen gegeben habe. Dass der Soldat A. eine Masterarbeit habe abgeben können, die klar rassistisch gewesen sei, zeige, dass hier das Maß nicht stimme. Dasselbe gelte für die Vorkommnisse in der Kaserne Pfullendorf, in der es sexuelle Übergriffen gegeben haben soll. Die Ministerin fügte hinzu, die Bundeswehr sei aktuell dabei, den beruflichen Werdegang des terrorverdächtigen Offiziers zu durchleuchten. Es gehe darum, "aufzuklären, mit wem er wo wann Kontakt gehabt hat, um dann auch der Staatsanwaltschaft gezielt zuzuarbeiten".

Von der Leyen hatte am Mittwoch die Kaserne im Elsaß besucht, in der der in der vergangenen Woche festgenommene Oberleutnant stationiert gewesen war. Dabei kritisierte sie den Umgang mit Wehrmachtsdevotionalien in der Kaserne. In einem Gemeinschaftsraum der Soldaten waren nach Bekanntwerden der Vorwürfe Wehrmachtsbilder und ein Sturmgewehr mit eingeritztem Hakenkreuz gefunden worden.



Von der Leyen sagte: "Die Wehrmacht ist in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr." Das sei Allgemeinwissen, das von allen getragen werden müsse. Die Ministerin bekräftigte aber noch einmal: "Die ganz große Mehrheit der Soldaten hat meinen Respekt, und wir sind alle stolz auf sie."