Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen den Rücken gestärkt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch, von der Leyen habe bei der Aufklärung des Skandals um den terrorverdächtigen Bundeswehroffizier Franco A. die "volle Unterstützung" Merkels und der gesamten Bundesregierung. Es gehe darum, "alle Facetten" des Falls aufzuklären. Auch angesichts der Fälle von Erniedrigung, sexueller Herabwürdigung und Schikane bei der Bundeswehr in Pfullendorf, Bad Reichenhall und Sondershausen sei es richtig, dass die Ministerin ein über Wochen und Monate reichendes Klärungsverfahren in Gang gesetzt habe.

Von der Leyen hatte eine rigorose Aufklärung zugesagt . Sie ist unterdessen nach Frankreich gereist, um sich am Standort des Offiziers bei der deutsch-französischen Brigade Illkirch informieren. Medien hatten von Hinweisen auf ein rechtsextremistisches Unterstützernetzwerk mit bis zu fünf Mitgliedern berichtet.. Bislang sitzt ein mutmaßlicher Komplize des Offiziers in U-Haft. Eigens für die Reise hatte von der Leyen einen USA-Besuch abgesagt.

Franco A. war in der vergangenen Woche festgenommen worden. Er hatte sich eine zweite Identität als syrischer Flüchtling aufgebaut und offenbar geplant, in dieser Anschläge zu begehen. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen und spricht von einer staatsgefährdenden Straftat. Medienberichten zufolge gab es bereits 2014 Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung des Mannes, ohne dass die Bundeswehr Konsequenzen zog. So soll er vor der französischen Militärakademie Saint-Cyr eine Masterarbeit mit völkischem und rechtem Gedankengut vorgelegt haben. In der Kaserne selbst wurden nach Angaben der Ministerin Bilder von Wehrmachtsemblemen und Hakenkreuzschmierereien gefunden.