Bundesverfassungsgericht Keine höheren Renten für Ex-Stasi-Mitarbeiter

Frühere Stasi-Mitarbeiter können nicht auf höhere Renten hoffen. Das Bundesverfassungsgericht hat sieben Verfassungsbeschwerden gegen die derzeit geltenden Regelungen nicht zur Entscheidung angenommen. Die gesetzlichen Regelungen, die die Altersbezüge von ehemaligen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit begrenzen, seien nicht zu beanstanden, entschieden die Karlsruher Richter in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss. (AZ: 1 BvR 1089/12, 1 BvR 455/16, 1 BvR 2368/14, 1 BvR 2483/13, 1 BvR 708/13, 1 BvR 363/13, 1 BvR 1090/12)

Das Bundesverfassungegericht sieht keinen Grund, die bisherige Rentenregelung für MfS-Mitarbeiter zu beanstanden. Bildrechte: dpa

Die Beschwerdeführer, sieben ehemalige hauptamtliche Mitarbeiter des MfS, hatten sich dagegen gewehrt, dass ihre in der DDR erworbenen Sonderrenten nicht in voller Höhe in das bundesdeutsche Rentensystem übernommen wurden. Sie sahen darin unter anderem ihr Grundrecht auf Eigentum verletzt.



Die Verfassungsrichter begründeten ihren Beschluss insbesondere damit, dass die Beschwerdeführer keine neuen Tatsachen vorgebracht hätten, um eine erneute verfassungsrechtliche Prüfung der Überführung der Rentenansprüche zu rechtfertigen.