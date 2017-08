Bundesverwaltungsgericht Abschiebung islamistischer Gefährder rechtens

Auch Gefährder mit ausländischen Wurzeln, die in Deutschland geboren wurden, sind nicht vor einer Abschiebung sicher. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig billigte in zwei Grundsatzentscheidungen die Abschiebung von Terrorverdächtigen aus Niedersachsen.

Das Bundesverwaltungsgericht lehnte es in beiden Fällen ab, den Männern vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren und wies ihre Klagen ab. Die Richter sahen demnach keine Gefahr, dass die Abgeschobenen in den Zielländern "Folter oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung" ausgesetzt würden. Die Anwälte der Kläger hatten zuvor erklärt, von ihren Mandanten gehe keine Gefahr aus. Ihre Äußerungen seien nicht ernst gemeint gewesen. Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts bedarf es für die Abschiebung jedoch keiner konkreten Gefahr. Es reichten durch Tatsachen gestützte Prognosen.

Nach Einschätzung des niedersächsischen Innenministeriums sympathisieren die in Deutschland geborenen Männer mit der radikal-islamistischen Szene. Laut Polizei hatten sie mehrfach Gewalttaten unter Einsatz von Waffen angekündigt. Sie waren Anfang April bei einer Großrazzia in Göttingen zunächst in Gewahrsam genommen worden. Landesinnenminister Boris Pistorius ordnete dann ihre Abschiebungen an und verhängte unbefristete Wiedereinreiseverbote. Ob letztere rechtmäßig sind, soll nun noch das Verwaltungsgericht Göttingen prüfen.