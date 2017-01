Marlene Mortler hat eine klare Haltung zu Drogen: Finger weg! Die Fränkin selbst gönnt sich ab und an mal ein Glas Weißwein, das Rauchen hat sie vor Jahrzehnten aufgegeben. Nicht wenige sehen in der Drogenbeauftragten so etwas wie eine staatliche Gouvernante, in jedem Fall eine Spaßbremse.