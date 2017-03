In Deutschland ist es künftig möglich, Cannabis zu medizinischen Zwecken legal anzubauen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte richtete eine sogenannte Cannabis-Agentur ein, die den Anbau der benötigten Hanf-Pflanzen steuern und kontrollieren soll.



Wie der Präsident des Bundesinstituts, Karl Broich, in Berlin sagte, wird die Agentur in einem ersten Schritt ein EU-weites Ausschreibungsverfahren starten. Anschließend sollen Aufträge für den Anbau von Hanfpflanzen zu medizinischen Zwecken an "geeignete" Unternehmen vergeben werden. Später kauft die Agentur die Ernte auf. Sie verkauft den Medizinal-Hanf dann weiter an Arznei-Hersteller, Großhändler und Apotheken. Die Agentur soll dafür sorgen, dass nur Hanf in pharmazeutischer Qualität zu den Patienten gelangt. Gewinne darf sie nicht machen. Der Eigenanbau von Cannabis bleibt weiterhin verboten. Nur zwei Patienten haben derzeit die offizielle Genehmigung dafür.



Laut Broich ist es das Ziel, die Versorgung schwerkranker Patienten in Deutschland künftig mit hierzulande angebautem Cannabis sicherzustellen. Das Bundesinstitut geht davon aus, dass das frühestens im Jahr 2019 der Fall sein wird. Bis dahin soll weiterhin Medizinal-Hanf importiert werden. Bisher kommt es auch den Niederlanden und Kanada. Im vergangenen Jahr wurden 170 Kilogramm importiert.