Die SPD-Fraktion hält nichts von einem vorzeitigen Koalitionsbruch. Vizefraktionschef Carsten Schneider sagte dem MDR, der Vorstoß der Linken sei absurd. In der kurzen Zeit bis zur Bundestagswahl sei eine Reform der Agenda 2010 im Bundestag nicht umzusetzen. Auch rein technisch wäre ein Bruch mit der Union kompliziert. Die SPD müsste ein Misstrauensvotum stellen, neue Koalitionsverhandlungen machen – so etwas dauere. Aus Sicht von Schneider muss die SPD vielmehr für eine Mehrheit nach der Wahl kämpfen.

Der Sprecher des Seeheimer Kreises betonte, der konservative Flügel der SPD unterstütze den Reformvorstoß von Kanzlerkandidat Martin Schulz . Es sei nur fair, Überschüsse aus der Arbeitslosenversicherung für Korrekturen an der Sozialreform zu nutzen. Schneider erläuterte, die Dividende der Arbeitslosenversicherung sei von 6,5 auf drei Prozent gesunken. Bei aktuell niedriger Arbeitslosigkeit und Überschüssen sehe er Spielraum, davon auch mehr auszuzahlen.

Grundsätzlich lobte Schneider die Arbeitsmarktreformen unter der Regierung Schröder als extrem erfolgreich. Doch es gebe Möglichkeiten zum Nachjustieren. So wolle die SPD älteren Menschen bei kurzfristiger Arbeitslosigkeit die Chance zur Anpassung an einen neuen Job geben - ohne Existenzangst. In diesen Fällen sollte die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I verlängert werden.