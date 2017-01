Die CDU will bei einem Untersuchungsausschuss zum Fall Anis Amri einlenken. Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte auf der Klausur des CDU-Bundesvorstandes im saarländischen Perl, wenn man meine, da müsse man noch Dinge aufklären, dann sei man für einen solchen Ausschuss offen.



Bundesjustizminister Heiko Maas hatte am Freitag eingeräumt, dass die Behörden im Fall des Attentäters Amri Fehler gemacht zu haben. Der SPD-Politiker kündigte einen Bericht aller beteiligten Sicherheitsbehörden an. Schon Anfang Januar hatte die Opposition im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zum Fall gefordert - CDU und SPD waren zunächst nicht darauf eingegangen.

Forderungen in Sachen Sicherheitspolitik

Zwei Tage lang war der CDU-Bundesvorstand in Perl zusammengekommen, um seine künftigen Positionen in Sicherheits- und in Steuerfragen für das Wahljahr 2017 festzulegen. Völlig neu sind die Vorschläge der CDU - vor allem was die Sicherheitspolitik angeht - aber nicht. Einen Teil hatte Innenminister Thomas de Maizière seit Monatsbeginn in die öffentliche Diskussion gebracht.

Schleierfahndung ausweiten?

Ein Bundespolizist kontrolliert mehrere Ausweise. Bildrechte: dpa

Neben Gesetzesverschärfungen für sogenannte Gefährder will die Union Sympathiewerbung für Terrororganisationen – wie den IS - unter Strafe stellen. Auch soll nach Ansicht der CDU die Schleierfahndung ausgeweitet werden. Die Polizeikontrollen, die ohne konkreten Verdacht vorgenommen werden dürfen, sind derzeit nur in einer 30-Kilometer-Pufferzone an den Grenzen möglich. In ihrem Papier argumentiert die Union, dass "in Zeiten hochmobiler Gefährder und grenzübergreifender Organisierter Kriminalität" auch eine Schleierfahndung in Bremen, Berlin und Nordrhein-Westfalen ermöglicht werden solle.

Merkel hält an Obergrenze fest

Kanzlerin Angela Merkel stellte beim Treffen im Saarland zugleich klar, dass sie eine Obergrenze für Flüchtlinge weiter ablehne. "Es ist und bleibt ein Dissens", sagte Merkel in Perl mit Blick auf die CSU. Dennoch stehe einem gemeinsamen Wahlkampf mit der Schwesterpartei nichts im Wege, sagte Merkel.



CSU-Chef Horst Seehofer hatte hingegen Anfang Januar bei einer Klausur im bayerischen Seeon damit gedroht, im Falle eines Wahlsieges bei der Bundestageswahl nicht als Koalitionspartner zur Verfügung zu stehen, sollte es in der Frage nicht zu einem Kompromiss kommen. Die CSU fordert, dass Deutschland jährlich nicht mehr als 200.000 Flüchtlinge aufnimmt.