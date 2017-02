Merkel selbst wurde auf dem Landesparteitag als Spitzenkandidatin der Nordost-CDU für die Bundestagswahl am 24. September aufgestellt. 95 Prozent der rund 140 Delegierten stimmten für sie. Einen Gegenkandidaten gab es nicht



Merkel gehört dem Landesverband seit 1990 an und hat in Vorpommern ihren Bundestagswahlkreis, in dem sie seither immer das Direktmandat gewonnen hat.