CDU und CSU stehen im Streit um eine Flüchtlingsobergrenze offenbar kurz vor einem Durchbruch. Wie aus Teilnehmerkreisen der Unionsgespräche über einen gemeinsamen Kurs für die Jamaika-Koalitionssondierungen verlautete, wurde am Sonntagabend an einem Text für die Einigung gearbeitet. Dazu habe man Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hinzugeholt. Ein "grundsätzlicher Kompromiss steht", hieß es aus Unionskreisen: "Es wird an einer Einigung im Detail gearbeitet."