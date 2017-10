CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der "Bild"-Zeitung, das christliche Erbe sei nicht verhandelbar. Islam-Feiertage in Deutschland einzuführen, komme für die CSU nicht in Frage. CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach erklärte, in Deutschland könne nun wirklich jeder nach seiner Façon selig werden. Ob der Staat aber auch muslimische Feiertage einführen sollte, sei eine andere Frage. CSU-Vize Manfred Weber sagte der "Passauer Neuen Presse", die Integration muslimischer Mitbürger werde nicht durch die Einführung von Feiertagen besser gelingen.

De Maizière hatte sich kürzlich bei einer Veranstaltung in Wolfenbüttel offen gezeigt, in bestimmten Regionen Deutschlands muslimische Feiertage einzuführen. Er sei bereit darüber zu reden. Allerheiligen sei auch nur dort Feiertag, wo viele Katholiken lebten. Einen bundesweiten Feiertag für Muslime lehnte der CDU-Politiker aber ab. Die Feiertage in Deutschland seien generell christlich geprägt. Das solle auch so bleiben.