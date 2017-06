ARD-Bericht CDU-Konservative fordern Wandel in Klimapolitik

Die Autoren der Erklärung, zu denen auch die Bundestagsabgeordneten Philipp Lengsfeld und Sylvia Pantel gehören, wenden sich zudem gegen einen einseitig negativen Blick auf die Folgen der Erderwärmung. So seien "die mit dem Schmelzen des polaren Meereises verbundenen Chancen (eisfreie Nordpassage, neue Fischfangmöglichkeiten, Rohstoffabbau) vermutlich sogar größer als mögliche negative ökologische Effekte". Dem Weltklimarat IPCC wird vorgeworfen, sich zu einer Art "Weltrettungszirkus" entwickelt zu haben. Auf dessen Modellrechnungen seien aber die "zunehmend aggressiveren politischen Zielsetzungen, insbesondere die CO2-Reduktionsziele aufgebaut", so die Erklärung.

Entsprechend scharf geht der "Berliner Kreis" dem ARD-Bericht zufolge auch mit der Klimapolitik der Bundesregierung ins Gericht. Das Ziel, die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, sei "realistisch nicht mehr erreichbar". Deshalb sei es der falsche Weg, die Lücke durch "aggressive politische Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgase" noch schließen zu wollen. Das sei "selbst in Deutschland politisch kaum noch durchzusetzen und würde sicherlich auch zu massiven sozialen Verwerfungen führen", heißt es in der Erklärung weiter.

Das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 wird in der Erklärung der CDU-Konservativen laut ARD-Hauptstadtstudio mit keinem Wort erwähnt. Die Absage an das Zwei-Grad-Ziel bedeutet aber einen fundamentalen Widerspruch zu den Zielvorgaben der Vereinbarung.



Die Erklärung des "Berliner Kreises" kann deshalb als eine gezielte Kampfansage an die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende gewertet werden. Erst am Freitag hatte Merkel das Pariser Abkommen als "unumkehrbar" bezeichnet.