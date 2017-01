Nach dem Steinbach-Austritt Sind die streng Konservativen in der Krise?

Sie war eine schillernde Figur am rechten Rand der CDU: Erika Steinbach hat gern mit Provokationen von sich Reden gemacht. Doch sie stand auch für den streng konservativen Flügel der Partei. Und am Wochenende der große Paukenschlag: Die ehemalige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen ist nach mehr als 40 Jahren aus der CDU ausgetreten. Finden die streng Konservativen etwa keine Heimat mehr in der Volkspartei?

von Kristin Kielon, MDR AKTUELL